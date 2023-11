Genova, 28 nov. (LaPresse) – “Era un decreto legge che aspettavamo da tempo, come sapete era stato rinviato già quattro volte; un decreto legge che va nella giusta direzione”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Genova per l’assemblea pubblica di Confindustria, rispondendo sull’intervento del governo legato al dl Energia. “Interviene – sottolinea Bonomi a proposito del documento – per ridarci un minimo di competitività rispetto a Francia e Germania, come sapete hanno fatto interventi di sostegno alla loro industria e quindi questo riequilibra un po’ la situazione del mercato”.

