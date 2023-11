Milano, 27 nov. (LaPresse) – “Per quanto constatato, almeno sino a qualche giorno fa, la ragazza è in buone condizioni di salute e in territorio italiano. La famiglia è stata informata di questi attuali sviluppi”. Lo scrive in una nota, il procuratore capo di Busto Arsizio, in provincia di Varese, in merito alla scomparsa di Kimberly Bonvissuto, 20 anni, allontanatasi da casa lo scorso lunedì 20 novembre.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata