Milano, 27 nov. (LaPresse) – Il prefetto Fabrizio Gallo è nominato Presidente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, lasciando l’incarico di Direttore Centrale degli affari dei Culti e per l’amministrazione del Fondo edifici di Culto presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, che verrà ricoperto da Alessandro Tortorella, nominato prefetto.

