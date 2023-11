Milano, 27 nov. (LaPresse) – “Vogliamo ricevere altri 50 ostaggi dopo stasera, in modo da riportare tutti a casa”. È questa “l’opzione” offerta da Israele al gruppo palestinese per una proroga della tregua, che dovrebbe terminare oggi dopo 4 giorni. “Hamas è stato avvisato”, ha affermato Eylon Levy, portavoce del governo israeliano. “Non appena la tregua scadrà, Israele continuerà con la massima forza”, ha aggiunto, come riporta Sky News. Levy ha spiegato che finora 392 soldati israeliani sono “caduti in battaglia”.

