Barcellona (Spagna), 27 nov. (LaPresse) – “Dobbiamo lavorare per estendere la tregua” a Gaza, e per renderla “permanente”, basta contare i cadaveri”, “dobbiamo proteggere le vite innocenti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese Riyad al-Maliki, in un punto stampa al Forum Regionale dell’Unione per il Mediterraneo (UpM), in corso a Barcellona. Il ministro ha sottolineato che bisogna fare “pressione sul governo israeliano affinchè non continui a uccidere gente innocente”, “la situazione a Gaza è intollerabile e catastrofica”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata