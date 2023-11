Washington (Usa), 27 nov. (LaPresse) – “No, assolutamente no. Per nulla”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando con i giornalisti a margine dei suoi incontri al Palazzo di Vetro dell’Onu di New York, risponde a chi gli chieda se teme per la tenuta e la stabilità del governo. “I governi si poggiano in un sistema democratico, una volta che sono fatte le elezioni, su una maggioranza parlamentare e questo governo ha una solidissima maggioranza parlamentare. E poi si basano anche sulla reale forza di un’alternativa e, in questo momento, non mi pare di intravedere dal punto di vista politico, però non sono un grande esperto”, ha concluso il ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata