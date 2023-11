Roma, 27 nov. (LaPresse) – Il compagno di cella di Filippo Turetta è un detenuto per reati finanziari. Ha da scontare una pena fino al 2031. È quanto apprende LaPresse da fonti accreditate. Da sabato Filippo Turetta, accusato dell’omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin è ristretto nel reparto infermeria dove dovrà rimanere per qualche giorno per essere sottoposto alle valutazioni psicologiche e psichiatriche. Verrà poi trasferito nella sezione ‘protetti’, dove si sta valutando ancora se Filippo dividerà la cella con qualcuno, sicuramente però non il compagno di cella attuale. La sezione ‘protetti’ è infatti quella per i detenuti per reati a ‘forte riprovazione sociale’ che, a loro tutela, non devono avere contatti con persone in carcere per altre tipologie di reati. Turetta ha chiesto di poter vedere i suoi genitori ma il colloquio non avrà luogo prima dell’interrogatorio previsto per domani e non prima che il giudice lo autorizzi. Fonti accreditate riferiscono che Turetta sta mangiando e sembra ‘curioso’ di capire le dinamiche della vita del carcere, a chi gli ha chiesto se ha bisogno di qualcosa ha risposto che non gli serve niente.

