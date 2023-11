Torino, 27 nov. (LaPresse) – Il Bologna torna al successo e interrompe la striscia positiva del Torino. La formazione di Thiago Motta si aggiudica il posticipo del Dall’Ara, valido per la 13/a giornata di Serie A, superando 2-0 i granata. Un successo che permette ai rossoblù di continuare a sognare l’Europa. Le reti nella ripresa, dopo che il Var annulla lo 0-1 di Vlasic nel primo tempo. A sbloccare il risultato è Fabbian, che insacca dopo un errore in uscita di Gemello (56′). Nel recupero chiude i giochi con il gol del raddoppio Zirzkee, in contropiede. Il Bologna sale a 21 punti e affianca la Roma al quinto posto, il Toro resta fermo a quota 16.

