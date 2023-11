Milano, 26 nov. (LaPresse) – Alle ore 12 Papa Francesco reciterà l’Angelus in collegamento dalla cappella di Casa Santa Marta. La preghiera sarà trasmessa in diretta televisiva e sugli schermi presenti in Piazza San Pietro da Vatican Media e in streaming sul sito di Vatican News. Lo rende noto il Vaticano. Ieri il Pontefice aveva annullato tutte le udienze a causa dell’influenza. Sottoposto nel primo pomeriggio a una Tac all’Ospedale Gemelli di Roma che ha escluso il rischio di complicazioni polmonari, Bergoglio è quindi rientrato nella sua residenza di Santa Marta, da dove questa mattina reciterà la preghiera della domenica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata