Milano, 25 nov. (LaPresse) – Una dichiarazione delle forze di difesa israeliane (Idf) afferma che gli ostaggi liberati si trovano ora in territorio israeliano e sono scortati dalle forze speciali e dallo Shin Bet dopo essere stati sottoposti a una prima valutazione medica. “Le nostre forze accompagnano gli ostaggi liberati finché non raggiungono le loro famiglie negli ospedali”, si legge nella nota, come riporta il Times of Israel. L’Idf chiede inoltre al pubblico di “mostrare pazienza e sensibilità e rispettare la privacy degli ostaggi rilasciati e delle loro famiglie”.

