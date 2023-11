Milano, 24 nov. (LaPresse) – Nel 2024 le risorse del Fondo Unrra (United Nations Relief and Rehabilitation Administration), gestito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, saranno destinate a finanziare progetti per la prevenzione e la protezione delle donne dalla violenza di genere.

