Roma, 24 nov. (LaPresse) – “Nei prossimi giorni definiremo gli ultimi aspetti per giungere al pagamento della quarta rata del Pnrr entro la fine di quest’anno e ci poniamo l’obiettivo fin d’ora di poter raggiungere gli obiettivi della quinta rata entro il 31 dicembre di quest’anno”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffele Fitto, nel corso della conferenza stampa dopo l’incontro con le imprese sulla manovra, parlando del via libera della Commissione Ue alla revisione del Piano.

