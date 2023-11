Milano, 24 nov. (LaPresse) – Il servizio penitenziario ha annunciato che è iniziato il rilascio dalla prigione di Ofer dei palestinesi rilasciati dalle carceri israeliane come parte dell’accordo tra Israele e Hamas. Il processo di rilascio dal carcere in Cisgiordania, dove erano stati trasferiti i 39 detenuti dopo l’ok all’accordo, non è iniziato finché tutti gli ostaggi israeliani non sono stati rilasciati, identificati e accolti da Israele. Lo riporta Ynet.

