Roma, 24 nov. (LaPresse) – I tredici ostaggi liberati da Hamas nel quadro dell’accordo con Tel Aviv si trovano ora sul territorio israeliano. Lo hanno annunciato le forze israeliane di difesa (Idf) in un comunicato. “Le nostre forze continuano ad accompagnare gli ostaggi liberati finché non raggiungeranno le loro famiglie in ospedale”, si legge nella nota citata da The Times of Israel.

