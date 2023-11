Palermo, 24 nov. (LaPresse) – Hanno distrutto parte degli arredi e le telecamere che sorvegliano l’ala del carcere dove sono reclusi. Una trentina di detenuti del carcere Malaspina di Caltanissetta oggi pomeriggio hanno dato il via ad una rivolta per protestare per le condizioni all’interno dell’istituto di pena nisseno. La protesta dei reclusi è stata subito arginata dalla polizia penitenziaria con il supporto dei carabinieri e della polizia. Sul posto anche il magistrato di sorveglianza che, da quanto si apprende, sarebbe stato fortemente contestato. I detenuti, infatti, lamentano un’eccessiva lentezza nella trattazione delle pratiche di competenza del tribunale di sorveglianza. Non si registrano feriti. I trenta protagonisti della protesta sono stati identificati. La polizia penitenziaria nelle prossime ore invierà in procura una dettagliata relazione su quanto accaduto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata