Roma, 23 nov. (LaPresse) – “Nella telefonata ho detto quello che tante volte ho ripetuto anche in Parlamento: che noi siamo al fianco dell’Ucraina, che cerchiamo una pace giusta, in linea con il diritto internazionale, e che siamo pronti a fare le nostre proposte quando dovessero esserci le condizioni per quella pace giusta”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo nel corso del premier time al Senato del M5s sul conflitto in Ucraina e la telefonata dei due comici russi. “Per arrivare a una opzione di questo tipo e mantenere un equilibrio tra le forze in campo, che vuol dire sostenere l’Ucraina”, ha sottolineato Meloni, aggiungendo che “questo non vuol dire che io non mi renda conto della difficoltà che c’è anche nella nostra opinione pubblica. Sono consapevole della stanchezza dell’opinione pubblica, perché ascolto la gente”, ma “la differenza tra la mia scelta e altre scelte è che io penso che la responsabilità della politica sia guidare la società e non rincorrerla”.

