Roma, 23 nov. (LaPresse) – “Garantire sicurezza non ci permette solo di difendere i più fragili, perché la sicurezza serve soprattutto ai più deboli”, ma “senza sicurezza è impossibile garantire in Italia un ambiente favorevole alla crescita economica”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo, nel corso del premier time al Senato, a una interrogazione della Lega sulle misure in materia di sicurezza.

