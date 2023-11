Roma, 23 nov. (LaPresse) – “I migranti non vengono deportati perché banalmente l’Albania non è la Germania nazista, ma è un paese candidato all’ingresso nell’Ue e presieduto tra l’altro da un premier socialista, che la sinistra italiana ha cercato di far espellere dal Partito socialista europeo perché evidentemente non è più di sinistra accogliere i migranti o forse banalmente non è di sinistra aiutare l’Italia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rispondendo nel corso del premier time al Senato.

