Roma, 23 nov. (LaPresse) – Le brigate Izz ad-Din al-Qassam, ala militare di Hamas, hanno confermato che il cessate il fuoco frutto dell’accordo con Israele inizierà domani mattina e che durerà quattro giorni. Lo riporta The Times of Israele. “Nei quattro giorni cinquanta ostaggi verranno rilasciati”, ha affermato Hamas. In cambio di ogni ostaggio rilasciato dal gruppo palestinese verranno liberati tre palestinesi detenuti da Israele.

