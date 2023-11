Roma, 23 nov. (LaPresse) – Almeno tre bambini sono stati accoltellati nei pressi di una scuola a Dublino, capitale dell’Irlanda. Lo riporta l’Irish Times spiegando che uno dei tre sarebbe in condizioni serie. Un sospetto è stato fermato e un grosso coltello è stato rivenuto sul luogo del fatto. Secondo una prima ricostruzione un uomo avrebbe tentato di aggredire diversi giovani, fra cui dei bambini, e alcuni passanti sarebbero intervenuti per bloccarlo. I minori coinvolti potrebbero essere più di tre. Il motivo dell’aggressione non è ancora chiaro. La polizia ha isolato la scena del crimine.

