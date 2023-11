Roma, 23 nov. (LaPresse) – Una seconda chiamata al 112 da parte di un vigilantes del calzaturificio Dior, in via V Strada della zona industriale di Fossò, provincia di Venezia, come già anticipato nei giorni scorsi dall’agenzia LaPresse, sarebbe sotto la lente d’ingrandimento della procura di Venezia che sta indagando sulla tempistica intercorsa tra l’aggressione contro Giulia Cecchettin da parte di Filippo Turetta, immortalata dalla telecamera esterna, e l’orario in cui è stata effettuata la seconda telefonata al 112. Secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse, tra la scena apparsa sui monitor della vigilanza e la chiamata sarebbero passati diversi minuti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata