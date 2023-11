Milano, 22 nov. (LaPresse) – Israele ha ricevuto l’elenco dei nomi degli ostaggi che dovrebbero essere rilasciati domani, durante il primo giorno della tregua raggiunta con Hamas. Lo riferisce l’emittente israeliana Channel 12. Israele non comunicherà i loro nomi prima del rilascio per evitare ogni falsa speranza tra le famiglie se l’accordo dovesse saltare. L’elenco è stato consegnato al capo del Mossad David Barnea e al generale dell’esercito israeliano Nitzan Alon, che si trovano attualmente in Qatar per definire gli ultimi dettagli dell’accordo.

