Milano, 22 nov. (LaPresse) – Via libera della Camera con 194 sì, 125 no e 5 astenuti alla fiducia chiesta dal governo sul dl Proroghe, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, già approvato dal Senato. Il via libera definitivo è previsto per domani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata