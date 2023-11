Roma, 21 nov. (LaPresse) – “Questo Protocollo non è paragonabile all’accordo tra Regno Unito e Ruanda”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di comunicazioni alla Camera in merito al protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. “Non c’è, tengo a ribadirlo, esternalizzazione a un Paese terzo della gestione delle domande di asilo. E non si deroga ai diritti internazionalmente garantiti, che sono anzi più volte espressamente riaffermati nel Protocollo”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata