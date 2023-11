San Francisco (California, Usa), 17 nov. (LaPresse/AP) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato una legge di spesa temporanea evitando lo shutdown del governo. La notizia della firma è giunta a tarda sera. Il Presidente ha firmato la legge al Museo della Legione d’Onore, dove ha tenuto una cena per i membri dell’Apec, il vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico, che era in corso a San Francisco. Il pacchetto di spesa approvato mantiene i finanziamenti governativi ai livelli attuali per circa altri due mesi, mentre viene negoziato un pacchetto a lungo termine. Le scadenze per l’approvazione dei disegni di legge sugli stanziamenti per l’intero anno sono divise in due date: Il 19 gennaio per alcune agenzie federali e il 2 febbraio per altre, creando due date in cui ci sarà il rischio di uno shutdown parziale del governo.

