Milano, 17 nov. (LaPresse) – Le donne in Italia leggono molto più degli uomini: la loro presenza in libreria è del 63,6% (in crescita rispetto al 2022, quando erano il 62,96%) contro il 36,4% di lettori uomini. Lo rivelano i dati della seconda edizione del rapporto dell’Osservatorio sul Futuro dell’Editoria, a cura di Fondazione G. Feltrinelli in sinergia con il Gruppo Feltrinelli, sui fenomeni attuali e futuri del mercato dell’editoria, che viene presentato oggi alle 18.30 in viale Pasubio nell’ambito di Bookcity Milano e che LaPresse ha potuto visionare in anteprima. Negli acquisti online, dice il rapporto basato sul database del Gruppo Feltrinelli, il divario si riduce leggermente: le donne che acquistano sono il 56,6%, gli uomini il 43,2%. Alla presentazione del rapporto, che si chiede ‘Cosa e come leggeremo l’anno prossimo?’, saranno presenti Alessandra Carra, Amministratrice Delegata Gruppo Feltrinelli, Carlo Antonelli, direttore Business International – Fiera Milano, Paolo Costa, Università degli Studi di Pavia (tra gli autori del report), Lorenzo Gigotti, Head of Content e co-founder NOT Nero Editions, e Massimiliano Tarantino, Direttore della Fondazione G. Feltrinelli. Tra gli autori del rapporto figurano esperti e studiosi, come Shumon Basar, Federico Cabitza, Valentina Tanni, Ludovica Taurisano, Simona Brenna, Valeria Greco, Bruno Pischedda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata