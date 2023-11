Milano, 13 nov. (LaPresse) – In quattro anni le vittime di cyberbullismo tra i ragazzi sono aumentate del 6%. A preoccupare sono soprattutto i giovanissimi. Lo rivelano i dati dello studio HBSC dell’Iss, in collaborazione con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione, oltre che con le Università di Torino, Padova e Siena, diffusi nel 2023. I dati relativi al 2022 analizzati da LaPresse parlano di una media del 15% di ragazzi (lo studio analizza le fasce d’età 11, 13 e 15 anni) che riferisce di essere stata vittima di cyberbullismo, mentre nel 2017-18 la percentuale era del 9%. Aumentano anche le vittime di bullismo, che passano dal 13% al 14,9%. L’ultimo caso di cronaca è emerso oggi a Palermo, dove un 13enne si è suicidato sabato sera, probabilmente proprio perché vittima di bullismo. Il dato più grave, tra le tre fasce d’età analizzate, riguarda gli 11enni: nel 2017-18 il 18% dei maschi e il 16% delle femmine dichiarava di essere stata vittima di bullismo, il 9% dei maschi e l’11% delle femmine denunciava di essere stata vittima di cyberbullismo. Nello studio più recente analizzato da LaPresse, sui dati del 2022, le percentuali salgono invece per le vittime di bullismo a 18,9% (maschi) e 19,8% (femmine); salgono invece al 21,1% (femmine) e 17,2% (maschi) per quanto riguarda il cyberbullismo.

