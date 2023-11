Roma, 7 nov. (LaPresse) – Nove pagine in cui sono messi nero su bianco i 14 articoli che definiscono l’intesa sull’asse Roma-Tirana. È il protocollo siglato ieri a palazzo Chigi tra l’Italia e l’Albania “per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria”. All’articolo 13 si legge che “il presente Protocollo entra in vigore alla data concordata tra le Parti con successivo scambio di note. Il Protocollo resta in vigore per 5 anni. Salvo che una delle due Parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il presente Protocollo, questo è rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di 5 anni”. “Ciascuna delle Parti – si legge ancora – può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo, con un preaviso scritto di sei mesi. La denuncia dà notizia delle motivazioni alla controparte. Il Protocollo può essere denunciato non prima di un anno dalla sua entrata in vigore”.

