Milano, 7 nov. (LaPresse) – Le sirene anti-aeree sono tornate a suonare per la seconda volta nel giro di 35 minuti a Tel Aviv e nell’area di Rishon Lezion. Lo riporta il Times of Israel, riferendo di immagini di lanci di razzi, alcuni dei quali intercettati. Al momento non si hanno notizie di vittime. La maggior parte dei razzi della precedente raffica sarebbe caduta in mare.

