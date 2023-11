Roma, 3 nov. (LaPresse) – Gli ospedali si stanno trasformando in obitori. A dirlo a LaPresse Mahmoud Abu Saleh, medico palestinese a Gaza. “Attendiamo un imminente disastro sanitario. Il generatore elettrico principale dell’ospedale indonesiano si è fermato, e il generatore principale del complesso medico Al-Shifa si è quasi fermato a causa della mancata fornitura di carburante o elettricità”, spiega Saleh. “Facciamo appello a tutte le parti affinché forniscano rapidamente carburante al complesso medico Al-Shifa e all’ospedale indonesiano prima che si verifichi un disastro”, continua Saleh chiediendo al “Presidente della Repubblica Turca, Recep Erdogan, e al popolo turco di intervenire rapidamente per fornire carburante all’Ospedale dell’Amicizia Turco-Palestinese per salvare più di 10.000 malati di cancro”. Saleh spiega inoltre che ci sono un gran numero di feriti molto gravi che non possono essere curati all’interno della Striscia di Gaza. “Serve un passaggio sicuro agli aiuti medici, carburante e delegazioni mediche per salvare i feriti e i malati”, conclude Saleh.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata