Bruxelles, 12 ott. (LaPresse) – “Non abbiamo visto alcuna indicazione che l’Iran fosse coinvolto nella pianificazione o nell’esecuzione di questo attacco (di Hamas). Non ho ancora visto nessuna di queste indicazioni. Ciò che sappiamo a questo punto è che non ci sono indicazioni che fosse così, ma rimarremo concentrati su questo”. Lo ha detto il segretario Usa alla Difesa, Lloyd Austin, nella conferenza stampa al termine della ministeriale Difesa nel Quartier generale della Nato. Sappiamo anche che l’Iran ha una lunga esperienza nel sostenere Hamas, e quindi c’è un rapporto che si estende nel corso degli anni, ma in termini di partecipazione attiva alla pianificazione dell’esecuzione di questo attacco, non abbiamo visto ancora alcuna indicazione di questo”, ha aggiunto.

