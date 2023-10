Milano, 3 ott. (LaPresse) – Intervento dei vigili del fuoco dalle 19.45 circa a Marghera per un bus precipitato dal cavalcavia della Libertà e finito sulla sottostante via Pila. A seguito dell’impatto il veicolo si è incendiato. Al momento non è ancora possibile stabilire se ci fossero persone a bordo. In atto le operazioni di soccorso.

