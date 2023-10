Milano, 3 ott. (LaPresse) – “Domani in tutte le sedi regionali del Veneto verranno esposte le bandiere a mezz’asta, in segno di lutto pubblico dopo il gravissimo incidente avvenuto a Mestre. Invito anche tutti gli i Comuni e gli enti locali ad adottare questa forma di cordoglio per le vittime e vicinanza ai feriti”. Lo comunica il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

