Milano, 3 ott. (LaPresse) – “Le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime ed ai feriti del grave incidente di Mestre. Sono vicina al Presidente Mattarella, al Presidente Meloni ed al sindaco di Venezia Brugnaro in questo momento di profondo dolore”. Lo scrive in un post in italiano sul social X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, commentando la tragedia che ha coinvolto un bus questa sera a Mestre.

