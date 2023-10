Milano, 3 ott. (LaPresse) – “Il bilancio” delle vittime “è destinato probabilmente a crescere. Alle 19.45, mentre attraversava il cavalcavia, l’autobus per una situazione da accertare ha sfondato il guardrail, sembra sia alimentato a metano. Sono circa 30 metri di volo. È un bilancio molto tragico e drammatico ma temo che possa essere destinato a crescere”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in collegamento con l’edizione straordinaria del Tg1. “Le cause sono da accertare. Oltre al volo e all’impatto notevole che ha avuto il mezzo, sembra che il fattore di aggravio sia stato l’alimentazione a mentano con il fuoco che si è poi sviluppato”. Alla domanda se ci siano persone ancora intrappolate, Piantedosi ha risposto: “Potrebbe essere di sì”.

