Milano, 14 lug. (LaPresse) – Un cadavere carbonizzato è stato ritrovato dai vigili del fuoco di Asti, ad Agliano Terme. Stamani all’alba, alle 5.40, i vigili del fuoco sono intervenuti per la segnalazione di una colonna di fumo nero che si vedeva anche a molta distanza. Giunti sul posto, hanno scoperto che si trattava di un’auto in fiamme e, al termine delle operazioni di spegnimento, all’interno del veicolo è stato ritrovato un cadavere carbonizzato. Al momento non è stato ancora possibile identificare il cadavere.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata