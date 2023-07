Milano, 12 lug. (LaPresse) – “Il nostro governo ha raggiunto un accordo con l’Unione europea sui prossimi passi per la de-escalation nel nord e la normalizzazione delle relazioni con la Serbia”. Lo annuncia in un tweet il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti. “Questo dimostra la nostra volontà di compiere passi concreti per garantire pace, sicurezza e stabilità in Kosovo e nella regione, al servizio della democrazia e dello Stato di diritto”, ha aggiunto Kurti.

