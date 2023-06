Milano, 28 giu. (LaPresse/Ap) – Simone Biles è tornata. La superstar della ginnastica ha in programma di tornare alle competizioni all’US Classic fuori Chicago all’inizio di agosto. Sarà il primo evento a cui Biles prenderà parte dalle Olimpiadi di Tokyo del 2020. Biles fece notizia ai Giochi del 2020 quando si ritirò da diversi eventi individuali per concentrarsi sulla sua salute mentale. Tornò in pedana solo l’ultimo giorno per guadagnare il bronzo alla trave, la sua settima medaglia olimpica in carriera. Biles sarà affiancata all’ US Classic dalla campionessa olimpica del 2020 Sunisa Lee.

