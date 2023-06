Roma, 22 giu. (LaPresse) – “A voi, giovani, che vi state preparando per andare a Lisbona o che seguirete la Giornata da lontano. La Giornata è un punto di attrazione per tutti. In questo momento è il punto a cui dobbiamo guardare. A cui dovete guardare voi giovani. Avanti! Mancano 40 giorni, come una Quaresima, all’incontro di Lisbona. Io sono pronto! Ho già tutto, non vedo l’ora di andare! Alcuni pensano che per via della malattia non posso andare, ma il medico mi ha detto che posso, quindi sarò con voi”. Così il Papa in un videomessaggio ai giovani di Lisbona in vista della Giornata mondiale della gioventù in programma in Portogallo dall’1 al 6 agosto.

