Milano, 8 giu. (LaPresse) – “Il controllo della Corte dei Conti sull’attuazione del Pnrr, pur nell’ipotesi di approvazione definitiva degli emendamenti in questione, continuerà ad essere proficuamente esercitato, anche in corso di esercizio, con le modalità di cui l’articolo 3 comma 4 della legge 20 del 94 richiamato dall’articolo 7 del dl 77 del 2021, e dunque mediante il cosiddetto controllo sulla gestione”. Lo ha detto il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, al convegno sul Pnrr ‘Il controllo: motore del rilancio del Paese’ all’Università Cattolica di Milano, in riferimento agli emendamenti del cosiddetto Dl Pa già approvato alla Camera. “Tale controllo, garantito dall’articolo 100 della Costituzione, e come tale non comprimibile se non con legge costituzionale – ha aggiunto Carlino -, è finalizzato alla verifica della legittimità e della regolarità della gestione, anche ai fini del referto semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr”, ha aggiunto Carlino.

