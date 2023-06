Roma, 7 giu. (LaPresse) – La Cina, tramite il suo ambasciatore alle Nazioni Unite, Zhang Jun, ha espresso la sua “profonda preoccupazione per la distruzione della diga presso la centrale idroelettrica di Nova Kakhovka”. Lo riportano i media cinesi. “Siamo profondamente preoccupati per le conseguenze umanitarie, economiche ed ecologiche che ne derivano – ha dichiarato – chiediamo a tutte le parti in conflitto di rispettare il diritto internazionale umanitario e di fare tutto il possibile per proteggere i civili”.

