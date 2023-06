Parigi, 6 giu. (LaPresse) – “Nel corso del tempo si accresce la riconoscenza verso quei grandi statisti che, con visione e coraggio, ne avviarono il percorso. A partire dalla Dichiarazione di Robert Schumann del 9 maggio 1950 per mettere insieme, tra i sei paesi fondatori, l’energia di allora: carbone e acciaio. Nei nostri giorni abbiamo molto faticato per concordare soltanto un modesto tetto al prezzo del gas. Abbiamo molto da recuperare in fiducia e in fede del futuro”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando, all’ambasciata d’Italia a Parigi, un gruppo di giovani diplomatici francesi e italiani, attualmente a Parigi nell’ambito di uno scambio di formazione previsto dal Trattato del Quirinale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata