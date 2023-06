Bruxelles, 6 giu. (LaPresse) – “Rimaniamo in contatto con le autorità ucraine per garantire l’assistenza immediata dell’Ue. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione europea sta monitorando attivamente la situazione ed è in stretto contatto con il Servizio di emergenza statale dell’Ucraina. L’Ucraina può richiedere assistenza nell’ambito del meccanismo di protezione civile dell’Ue. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi necessità immediata, compresi cibo e acqua potabile”. Lo scrivono in una nota l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, e il commissario per le Emergenze e Gestione delle crisi Janez Lenarcic.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata