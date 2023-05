Roma, 31 mag. (LaPresse) – “Non dobbiamo precluderci in futuro nemmeno la possibilità di utilizzare l’energia nucleare”. Così il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso intervenendo alla conferenza per i 90 anni di ‘Staffetta quotidiana’, oggi a Roma.

