Milano, 31 mag. (LaPresse) – “Oggi in Parlamento la destra ha affossato una mozione del Pd sul caro affitti che chiedeva di assicurare gli impegni del Pnrr per avere più alloggi pubblici per studentesse e studenti, prima cosa grave. Poi viene pure fuori con una interrogazione contro l’Emilia Romagna, diffondendo fake news in un bieco tentativo di politicizzare la ricostruzione”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, durante una diretta su Instagram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata