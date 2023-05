Roma, 31 mag. (LaPresse) – “Le nostre attività si svolgono tutte in assoluta sicurezza. Siamo a disposizione degli inquirenti, abbiamo fatto il possibile per trovarla”. Lo dice a LaPresse uno dei responsabili della Pollino Rafting, centro che ha organizzato l’escursione di rafting sul fiume Lao, in provincia di Cosenza, nel corso della quale Denise Galatà ha perso la vita. “L’attività è sicura, ma come in molte cose della vita c’è sempre l’incognita della tragica fatalità, dell’imprevisto”, ha aggiunto.

