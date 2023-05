Milano, 30 mag. (LaPresse) – “Le assicurazioni dei funzionari della Nato che il regime di Kiev non lancerà attacchi in profondità nel territorio russo sono assolutamente ipocrite”. È quanto afferma il ministero degli Esteri russo in una nota, condannando l’attacco di droni ucraini su Mosca. “Il sostegno occidentale al regime di Kiev sta spingendo la leadership ucraina verso atti criminali sempre più sconsiderati”, si legge nella nota, “tra cui atti di terrorismo, violazioni del diritto umanitario internazionale e crimini di guerra”.

