Milano, 30 mag. (LaPresse) – Il ceo di Tesla Elon Musk è in visita in Cina dove ha incontrato il ministro degli Esteri cinese Qin Gang. Lo riporta il Global Times. Qin ha paragonato le relazioni tra Cina e Stati Uniti alla guida di un veicolo Tesla, che richiede di tenere il volante per dirigersi verso la giusta direzione del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione win-win, come proposto dal Presidente cinese Xi Jinping. Inoltre, ha aggiunto Qin, il conducente deve “premere i freni” in tempo per evitare una “guida pericolosa” e “premere l’acceleratore” per facilitare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa.

