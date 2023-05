Roma, 26 mag. (LaPresse) – Mosca è a conoscenza dell’iniziativa del Papa di inviare un inviato in Russia nell’ambito di un’iniziativa di pace sulla situazione in Ucraina e valuta positivamente questi sforzi. Lo ha detto il ministero russo degli Esteri a Ria Novosti. Il dicastero ha detto di apprezzare gli sforzi del Vaticano per “contribuire a porre fine al conflitto in Ucraina”. Allo stesso tempo, ha aggiunto, “ad oggi non sono stati compiuti passi concreti da parte vaticana per organizzare il suo viaggio a Mosca”. E, tuttavia, ha sottolineato il ministero russo “qualsiasi sforzo in questa direzione avrà senso solo se si terrà conto della ben nota posizione di principio della Russia riguardo a possibili negoziati di pace”.

