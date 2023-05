Milano, 26 mag. (LaPresse) – Il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ha vinto per distacco la 19/a tappa del Giro d’Italia edizione 106, in programma dal 6 al 28 maggio, la Longarone-Tre Cime di Lavaredo di 183 km, frazione regina di questa edizione con cinque Gran premi della montagna. Seconda posizione per il canadese Derek Gee (Israel Premier Tech) staccato di circa 50″. Il gallese Geraint Thomas (Team Ineos) difende la maglia rosa.

